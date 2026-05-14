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Sarà eseguita lunedì 18 maggio l’autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il 23enne di Luras morto lunedì scorso mentre era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania per una sospetta broncopolmonite.
L’incarico per l’esame autoptico, disposto dal pubblico ministero di Tempio Milena Aucone, sarà conferito ufficialmente domani ai medici legali Andrea Balata e Francesco Serra.
La Procura della Repubblica di Tempio ha aperto un fascicolo sulla vicenda, al momento a carico di ignoti. Non risultano infatti indagati per la morte del giovane, avvenuta improvvisamente dopo che era stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale di Olbia.
I familiari del 23enne, assistiti dagli avvocati Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, hanno chiesto che venga fatta piena luce sulle circostanze del decesso.
Intanto questa sera alle 21 a Luras si terrà una fiaccolata in memoria di Mauro Zuncheddu. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia e dall’amministrazione comunale, attraverserà le vie del paese.