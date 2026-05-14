Un 25enne di Arzachena è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella tarda serata di mercoledì 13 maggio, al termine di un servizio di osservazione svolto dai militari nel centro abitato arzachenese. Il giovane è stato fermato subito dopo aver ritirato un pacco voluminoso da un locker point.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla vista dei militari il 25enne avrebbe gettato a terra il plico tentando poi di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato. All’interno del pacco i militari hanno trovato oltre 5 chili di hashish, suddivisi in 57 panetti.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire altri 60 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione nascosti in uno sgabuzzino dietro un armadio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania. Al termine delle procedure il giovane è stato trasferito nel carcere di Nuchis, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rientra nei controlli predisposti dai carabinieri per il contrasto ai reati legati agli stupefacenti nei centri urbani del territorio.