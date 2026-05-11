La Procura di Tempio Pausania ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte, avvenuta durante la mattina di oggi, lunedì 11 maggio, di un giovane di 22 anni di Luras, in Gallura, presso l'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. Disposta anche l'autopsia su richiesta dell'Asl di Olbia al fine di fare chiarezza sull'accaduto.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe recato al Pronto soccorso con presunti sintomi di broncopolmonite e, dopo un presunto rinvio a casa, sarebbe stato ricoverato al secondo accesso. Nella giornata odierna, le sue condizioni di salute sarebbero repentinamente peggiorate, provocandogli una presunta embolia polmonare massiva e una presunta grave insufficienza respiratoria che avrebbero causato il decesso.

Secondo indiscrezioni, il giovane sarebbe deceduto mentre veniva trasferito d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a bordo di un'ambulanza del 118. Il giovane avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 5 giugno.