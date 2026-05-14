Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla SP 127, all’ingresso di Tempio Pausania. Intorno alle 11 i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti per uno scontro frontale tra un’auto e un furgone adibito al trasporto di ossigeno.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente, mentre sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno soccorso l’occupante dell’auto. La donna è stata poi trasportata al vicino ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche polizia e carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità.