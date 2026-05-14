Nuova fase di maltempo in arrivo sull’Italia in un mese di maggio che continua a mostrare caratteristiche più autunnali che primaverili. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore sono attesi piogge diffuse, temporali e forti venti di tempesta provenienti da Sud-Ovest.

Per venerdì 15 maggio è previsto anche un sensibile calo delle temperature. “Spingerà le massime sotto la soglia dei 14-15 gradi anche sulle regioni centrali, consegnandoci una metà di maggio tra le più fredde degli ultimi decenni”, si legge nella nota diffusa dal sito meteorologico.

Il maltempo interesserà gran parte del Paese sia venerdì sia sabato. Le previsioni parlano di una situazione caratterizzata da alternanza tra forti temporali e brevi schiarite nelle aree meno esposte alle correnti, mentre in altre zone le precipitazioni potranno risultare continue e persistenti.

Un miglioramento del quadro meteorologico è atteso a partire da domenica 17 maggio, grazie all’arrivo dell’anticiclone che dovrebbe riportare condizioni più stabili.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 15 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso, con piogge isolate al mattino e temporali pomeridiani, fino a sparsi sul settore nord, a cumulato localmente moderato.

Temperature in lieve calo.

Venti deboli o moderati occidentali, fino a localmente forti sul settore est.

Mari mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 16 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con isolate e deboli piogge specie sul settore ovest, seguite da un progressivo rasserenamento.

Temperature in moderato calo.

Venti forti da Nord-Ovest, localmente fino a burrasca sul settore nord.

Mari molto mossi o agitati.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Domenica e lunedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani. Le temperature saranno in progressivo lieve aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno molto mossi, localmente agitati domenica, mentre lunedì caleranno a mossi.