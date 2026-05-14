La Giunta regionale ha approvato le indicazioni per adeguare le attività della Centrale operativa del Numero unico europeo armonizzato 116117 al nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale previsto dal decreto ministeriale 77 del 2022.

Il provvedimento consolida il ruolo del numero unico 116117 come punto di riferimento regionale per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ai servizi sociosanitari a bassa intensità assistenziale, nell’ambito del percorso di riorganizzazione della sanità territoriale avviato dalla Regione Sardegna.

Il servizio, attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana, permette ai cittadini di contattare operatori qualificati capaci di valutare il bisogno sanitario e indirizzare l’utente verso il servizio più adeguato, garantendo continuità assistenziale e integrazione con il sistema di emergenza-urgenza 118 e 112.

La Centrale operativa regionale, realizzata da Areus nella sede di Nuoro, rappresenta uno degli strumenti principali del nuovo modello territoriale previsto dal DM 77/2022. La sperimentazione era partita nel Sulcis Iglesiente nel settembre 2024 e sarà progressivamente estesa alle altre Asl della Sardegna.

L’adeguamento recepisce inoltre le linee guida del Pnrr per il potenziamento delle Case della Comunità, attribuendo al 116117 un ruolo centrale nell’organizzazione della continuità assistenziale e dell’assistenza infermieristica anche attraverso strumenti di telemedicina.

La Giunta ha infine incaricato la Direzione generale della Sanità di recepire il nuovo modello organizzativo nell’Accordo integrativo regionale della medicina generale e di predisporre le azioni necessarie per l’attivazione dei processi organizzativi e tecnico-informatici collegati al servizio.