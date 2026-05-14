Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Oristano, impegnati in un servizio dedicato alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” nei centri urbani del capoluogo e nei comuni vicini.

L’attività, svolta attraverso numerosi posti di controllo e verifiche su strada, ha portato all’individuazione di diversi automobilisti in violazione del Codice della strada, in particolare per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Quattro persone sono state denunciate dopo essere risultate positive al pre-test antidroga e aver rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti sanitari previsti dalla normativa nelle strutture competenti.

Nel corso dei controlli altre nove persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultate positive all’etilometro con valori superiori ai limiti consentiti. In due casi i conducenti hanno rifiutato di sottoporsi al test alcolemico dopo essere risultati positivi al pre-test.

I militari hanno inoltre proceduto al ritiro delle patenti e al sequestro amministrativo di cinque veicoli.

L’attività ha riguardato anche il contrasto al consumo e allo spaccio di droga, soprattutto tra i più giovani. Un minorenne è stato deferito all’Autorità giudiziaria minorile perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, poi sequestrata.