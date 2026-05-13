Le Ville Couëlle entreranno a far parte del patrimonio comunale di Arzachena: lo fa sapere il sindaco Roberto Ragnedda. Si tratta di un insieme di residenze di lusso progettate dall’architetto francese Jacques Couëlle, attivo soprattutto in Costa Smeralda dagli anni ’60. La filosofia alla base delle creazioni di Couëlle era che la casa dovesse sembrare nata dal paesaggio, non costruita sopra di esso.

"Oggi - afferma Ragnedda - scriviamo, insieme, una nuova pagina di storia per la nostra Arzachena. Sono orgoglioso di annunciarvi che le storiche Ville Couelle entrano ufficialmente a far parte del patrimonio del nostro Comune. Non si tratta di una semplice acquisizione immobiliare. È un atto di visione e di profondo amore per la nostra terra. Queste architetture iconiche, che hanno definito lo stile della Costa Smeralda nel mondo, smetteranno di essere tesori chiusi al pubblico per diventare la sede del nuovo Museo della Costa Smeralda".

"Perché abbiamo voluto fortemente questo traguardo? Restituiamo bellezza alla comunità: un patrimonio d’eccellenza diventa finalmente un bene comune, accessibile a ogni cittadino e a chiunque visiti il nostro territorio. Identità e Radici: Vogliamo che Arzachena sia il cuore pulsante della narrazione culturale della Costa, celebrando il genio architettonico dei Couelle e la nostra storia. Investire nel Futuro: Puntare sulla cultura significa diversificare l'offerta turistica, creando valore e opportunità che restino vive tutto l'anno, ben oltre la stagione estiva", prosegue.

"Questo - conclude il primo cittadino - è un traguardo che appartiene a tutti noi e che segna la direzione in cui vogliamo far crescere la nostra città: più consapevole, più colta, più fiera delle proprie radici. Avanti, con determinazione".