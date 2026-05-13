Tra il 4 e l’8 maggio, la provincia di Oristano è diventata uno dei nodi cruciali di una vasta rete di sicurezza che ha attraversato l'intero continente. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha infatti partecipato attivamente alle "Giornate di Azione EMPACT", un'iniziativa di ampio respiro internazionale volta a blindare l'economia legale e a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sotto la guida dell'Italia e il coordinamento strategico del Comando Generale dell’Arma e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'operazione ha unito diciannove Paesi europei in un fronte comune contro le minacce transnazionali più insidiose.

Una sinergia multidisciplinare per il territorio

L'efficacia dell'intervento nell'Isola è stata garantita da un approccio integrato che ha visto collaborare le diverse anime dell'Arma. Accanto alle articolazioni territoriali, hanno operato i reparti di specialità come il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e quello per la Tutela della Salute. Questa cooperazione ha permesso di monitorare non solo la circolazione stradale, ma anche il tessuto economico locale, verificando con rigore gli esercizi commerciali e le attività produttive nei contesti ritenuti più sensibili sotto il profilo della sicurezza. Le operazioni, condotte in sinergia con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari e l'Ispettorato del Lavoro di Oristano, hanno prodotto risultati tangibili che testimoniano la capillarità del controllo. In totale sono stati eseguiti oltre duecento accertamenti, un numero che riflette l'intensità di un impegno volto a preservare la legalità economica e la salute pubblica.

Risultati e legalità in numeri

Il bilancio operativo racconta una realtà di costante vigilanza: gli uomini dell'Arma hanno proceduto a quattro arresti in flagranza e a sei denunce alla Procura della Repubblica di Oristano. Tra i reati contestati figurano gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e casi di guida sotto l'effetto di sostanze alteranti. Il controllo del territorio ha portato inoltre a quindici sanzioni amministrative legate al codice della strada, con il conseguente ritiro di patenti e sequestro di veicoli, oltre al rinvenimento di armi bianche e munizionamento detenuto illegalmente. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione di un'attività imprenditoriale per gravi carenze in materia di sicurezza e alla contestazione di illeciti riguardanti la filiera alimentare. Questi interventi non rappresentano solo azioni sanzionatorie, ma costituiscono una barriera essenziale contro il degrado del sistema economico sano, proteggendo gli imprenditori onesti e i cittadini.

Uno sguardo al futuro della sicurezza europea

L'esperienza delle giornate EMPACT 2026 ha confermato quanto sia vitale lo scambio informativo tra le stazioni locali e le organizzazioni specializzate operanti in Sardegna. La lotta al crimine organizzato non può più prescindere da una visione globale, dove la prevenzione delle irregolarità amministrative è il primo passo per impedire infiltrazioni criminali ben più profonde. La partecipazione del Comando Provinciale di Oristano a questo programma internazionale riafferma il ruolo dell'Arma come presidio imprescindibile di legalità, capace di agire localmente con una prospettiva europea per la salvaguardia del tessuto sociale ed economico della nostra isola.