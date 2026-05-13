Una neonata senza vita è stata portata nella notte al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, in provincia di Salerno, da una ragazza di 15 anni. Per la piccola, nata da pochissimo tempo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe arrivata in ospedale in piena notte con la neonata tra le braccia, nascosta e avvolta in una coperta, chiedendo disperatamente aiuto al personale sanitario. Con lei ci sarebbe stato anche un uomo, presumibilmente un familiare, forse il padre della ragazza.

Gli operatori del pronto soccorso hanno immediatamente avviato le manovre di soccorso, ma per la bimba non c’era ormai più nulla da fare. Dalle prime valutazioni mediche, la nascita sarebbe avvenuta poco prima dell’arrivo in ospedale, ma resta da chiarire il contesto in cui il parto sarebbe avvenuto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un parto avvenuto in ambito domestico o in un ambiente non protetto nell’area vesuviana, forse con l’aiuto di un familiare. Restano ancora molti punti da chiarire, a partire dall’eventuale consapevolezza della gravidanza da parte della famiglia e dalle circostanze che hanno portato alla tragedia.

La dinamica dei fatti è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma della neonata, che nelle prossime ore sarà verosimilmente sottoposta ad autopsia per accertare con precisione le cause del decesso e stabilire se la piccola sia nata già priva di vita o se sia deceduta successivamente al parto.