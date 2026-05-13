Sarebbe stato sorpreso in piena notte per le strade di Olbia nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Per questo un 46enne olbiese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia.

L’episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 13 maggio, durante un servizio di controllo nel centro abitato cittadino. I militari, impegnati in una perlustrazione, hanno notato un uomo che, alla vista dell’auto di servizio, avrebbe tentato di nascondersi dietro una vettura parcheggiata.

L’atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri a intervenire immediatamente. Dopo averlo raggiunto e identificato, i militari hanno scoperto che il 46enne, secondo quanto riferito, aveva con sé un fucile subacqueo con elastico armato e fiocina inserita. L’arma è stata sequestrata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe quindi violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto, oltre a essere ritenuto responsabile del porto ingiustificato di armi.

Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato arrestato in flagranza e accompagnato nella propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio portata avanti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri nel centro urbano di Olbia, con servizi finalizzati alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza pubblica.