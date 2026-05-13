È stato riaperto al traffico il raccordo tra la strada statale 195 “Sulcitana” e la strada provinciale 92, a Cagliari, infrastruttura strategica che collega la viabilità principale con le aree delle Saline Conti Vecchi e di Macchiareddu.

La riapertura riguarda anche le rampe di collegamento, consentendo così il ripristino della circolazione senza limitazioni lungo l’intero svincolo.

L’intervento è stato realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che ha completato i lavori lo scorso 1° aprile.

In attesa della conclusione delle procedure di collaudo da parte di Anas, e per accelerare la piena fruibilità dell’opera, l’ente portuale ha disposto la presa in consegna anticipata dell’infrastruttura, permettendo così la riapertura al traffico.