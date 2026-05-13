Mattinata di disagi all’aeroporto di Alghero-Fertilia, dove è stato cancellato il volo in continuità territoriale Ita Airways Alghero–Milano Linate delle 8:55. Lo scalo non è decollato a causa di non meglio precisati problemi tecnici, lasciando a terra i passeggeri diretti nel capoluogo lombardo. I viaggiatori sono stati riprotetti sul collegamento serale delle 21:40, ma in molti hanno scelto soluzioni alternative autonome, spostandosi verso l’aeroporto di Olbia per imbarcarsi su altri voli diretti a Milano.

La cancellazione ha provocato reazioni anche sul piano politico. Fratelli d’Italia Alghero ha chiesto chiarimenti sulle cause dell’episodio e sulla gestione dell’assistenza ai passeggeri, sottolineando come i disservizi nella continuità territoriale abbiano ricadute pesanti su chi viaggia per motivi di salute, lavoro o studio. Nel mirino anche la gestione istituzionale del sistema: il partito chiede verifiche immediate sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico e un intervento per garantire la piena funzionalità del collegamento.

Secondo la nota diffusa dagli esponenti locali di FdI, la riprotezione sul volo serale non sarebbe sufficiente a compensare i disagi subiti dai passeggeri, con il rischio di perdere appuntamenti e coincidenze fondamentali.

Disagi analoghi si sono registrati anche a Cagliari, dove il volo Aeroitalia delle 15:20 diretto a Milano Linate è rientrato poco dopo il decollo per un problema tecnico. La compagnia ha fatto sapere che tutti i passeggeri sono stati successivamente riprotetti su un altro collegamento disponibile.