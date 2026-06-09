Abbanoa ha programmato la sospensione dell'approvvigionamento idrico per lavori che si terranno giovedì prossimo, 11 giugno, in tre comuni della Sardegna: Santa Teresa Gallura, Sestu e Serdiana.

A Santa Teresa Gallura, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice a Saltara-Lu Banconi interromperà l'acqua ai serbatoi che servono l'intero centro abitato e le aree circostanti, con possibili cali di pressione e brevi interruzioni del servizio fino al completamento dei lavori.

A Sestu, la sospensione è prevista dalle 8:30 alle 17:30 nell'area compresa tra Via Scipione e via Monserrato per consentire il collegamento del nuovo tratto della condotta di via Tripoli alla rete idrica nelle vie Cremona, Volta, Olbia e Marconi.

Mentre a Serdiana, dalle 9:30 alle 17:30, sono in programma lavori sull'impianto di sollevamento idrico Sibiola, che sarà fermo per l'intera durata dell'intervento per la realizzazione di un nuovo pezzo speciale del gruppo di pompaggio per il Ramo di Serdiana.

Abbanoa si impegna a ridurre i tempi delle operazioni per ripristinare l'erogazione il prima possibile. Tuttavia, avverte che inizialmente l'acqua potrebbe risultare torbida a causa del processo di svuotamento e riempimento delle tubature. Eventuali inconvenienti possono essere segnalati al servizio guasti, contattando il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.