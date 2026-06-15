Tra martedì 16 giugno e mercoledì 17, Abbanoa ha pianificato interventi che comporteranno la sospensione dell'erogazione idrica in diverse aree di Olbia, Alghero, Usini, Uri e Olmedo.

A Olbia, domani dalle 8:30 alle 18:30, verranno installati nuovi impianti idraulici e posata una nuova condotta nella rete idrica in viale Aldo Moro, presso la nuova rotatoria in costruzione all'incrocio con via Bonn. Si prevedono cali di pressione e brevi interruzioni del servizio in via Bonn e nel tratto di viale Aldo Moro tra le vie A. Pozzo e Il Cairo, incluse le strade adiacenti. Sempre domani, ad Alghero, i tecnici di Abbanoa collegheranno alla rete idrica la nuova condotta di via Ardoino, all'incrocio con via Gilbert Ferret.

L'intervento, pianificato dalle 8:00 alle 18:00 circa, comporterà la temporanea sospensione dell'acqua, coinvolgendo diverse vie della zona. A Uri, mercoledì, dalle 9:00 alle 20:30, sarà attivato il secondo tratto della nuova rete idrica adduttrice in località Badde Ittiresa, parte dell'acquedotto Bidighinzu che fornisce acqua a Usini, Uri e Olmedo.

Questo investimento di 1,2 milioni di euro, finanziato dalla Regione, permetterà di superare i problemi della vecchia condotta soggetta a frane che causavano frequenti rotture. Abbanoa prevede di rendere più sicuro l'acquedotto con un percorso alternativo oltre il rio Mannu. Durante i lavori, il personale tecnico si impegna a limitare al massimo l'interruzione del servizio e a ripristinarlo quanto prima.

Al ripristino, è possibile che l'acqua appaia torbida a causa del processo di svuotamento e riempimento delle tubature. Qualsiasi problema può essere segnalato al numero verde 800.022.040, attivo in ogni momento.