Intervento tempestivo della Polizia Locale di Cagliari nel fine settimana durante i controlli dedicati alla movida del centro storico cittadino, dove una pattuglia impegnata nel servizio di vigilanza è stata avvicinata da una giovane donna che ha denunciato il furto del proprio portafoglio appena avvenuto in via Baylle.

Determinante per il rapido sviluppo delle indagini è stata la collaborazione di una cittadina che aveva assistito alla scena e che, insieme alla vittima, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata del presunto responsabile.

Grazie alle informazioni raccolte e all’immediata attività di ricerca avviata sul posto, gli operatori sono riusciti in breve tempo a individuare e fermare un uomo nelle immediate vicinanze dell’area interessata, corrispondente alle caratteristiche descritte dai testimoni.

Durante il controllo, all’interno dello zaino dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto il portafoglio appena sottratto, che è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato accompagnato presso gli uffici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per le operazioni di fotosegnalamento e successivamente nella caserma della Polizia Locale di via Crespellani per il completamento degli accertamenti e degli adempimenti di rito.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente con l’accusa di furto.