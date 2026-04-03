AGGIORNAMENTO. La giovane è stata ritrovata sana e salva.

Un grido d'aiuto rimbalza sui social: è di Martina Piscedda, giovane cagliaritana che condivide la sua preoccupazione per la sorella Siria, scomparsa da questa mattina senza lasciare traccia.

L'ultima volta sarebbe stata avvistata all'uscita di scuola in viale Diaz. "Mia sorella è sparita dalle 13 di stamattina - scrive -, ha il telefono spento e non riusciamo a contattarla, per favore aiutateci a trovarla", implora.

Una preoccupazione ulteriormente motivata, secondo quanto raccontato da Martina, da trascorsi poco rassicuranti: "Ha situazioni pericolose alle spalle ed è in pericolo da sola, chiunque la veda contatti me o mia madre".

Al momento della scomparsa indossava una pelliccia nera, pantaloni neri e scarpe Adidas bianche e nere. Chiunque avesse informazioni utili può contattare il seguente numero: 3461548353.