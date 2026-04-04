Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno dopo il crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale 16, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco, supportate da specialisti sommozzatori, droni e unità fluviali, che stanno perlustrando in modo capillare le sponde e il corso d’acqua nella speranza di individuare il disperso. Le ricerche risultano particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume, ingrossato dalle forti piogge che hanno interessato l’area nelle ultime ore.

Il cedimento del ponte, avvenuto in un contesto di maltempo intenso, ha provocato momenti di grande apprensione nella zona. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione, mentre proseguono gli interventi per garantire la sicurezza dell’area e valutare l’entità dei danni all’infrastruttura.

Al momento non si hanno notizie certe sull’uomo disperso, mentre resta alta l’attenzione sul territorio colpito dall’ondata di maltempo.