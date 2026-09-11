Tragedia durante la mattina di oggi, venerdì 11 settembre 2026, sulla spiaggia di Porticciolo, ad Alghero, dove un turista di 78 anni è morto dopo aver avuto un malore improvviso mentre faceva il bagno vicino alla riva.

Il bagnino in servizio è intervenuto prontamente, tentando di praticare un massaggio cardiaco per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi congiunti degli operatori del 118, che sono arrivati sul posto con un'ambulanza e un elicottero Areus, purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta.

Il turista era in Sardegna in vacanza con la sua famiglia, ospitata in un campeggio della zona.