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Intervento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per un incendio divampato nell’agro di Nulvi, in località S.S. 127.
Per contenere il fronte di fuoco sono stati impiegati anche due elicotteri provenienti dalle basi operative di Limbara e Anela, impegnati nelle operazioni di spegnimento dall’alto.
A coordinare l’intervento sul posto è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Nulvi, che dirige le squadre impegnate nelle attività di contenimento e bonifica.