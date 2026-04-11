Durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, gli agenti della Guardia di Finanza Olbia hanno arrestato, con l’accusa di traffico di stupefacenti, un 22enne originario della provincia di Roma, trovato in possesso di mezzo chilo di hashish.

L’operazione delle Fiamme Gialle olbiesi è scattata nel corso dei controlli effettuati sui mezzi e sui passeggeri sbarcati dalla motonave Moby proveniente da Civitavecchia, attività intensificata a ridosso delle festività pasquali anche su indicazione della Prefettura di Sassari.

Tra i veicoli sottoposti a verifica, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’utilitaria il cui conducente, per atteggiamento irrequieto e risposte evasive sulle motivazioni del viaggio, ha insospettito i militari, inducendoli ad approfondire il controllo con il supporto delle unità cinofile del Gruppo.

Determinante è stato l’intervento del cane antidroga Dante, che ha segnalato con decisione il mezzo. A quel punto i finanzieri hanno proceduto a una perquisizione più accurata, rinvenendo 5 panetti di hashish abilmente occultati in un vano tecnico dell’abitacolo, per un peso complessivo di circa mezzo chilo.

La sostanza stupefacente, secondo le stime, avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito guadagni superiori ai 5.000 euro.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.