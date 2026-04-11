Fedez utilizza ancora una volta i social come canale diretto per condividere un momento personale, scegliendo però uno stile essenziale e privo di annunci ufficiali.

Nello scatto, pubblicato dal cantautore milanese attraverso una storia su Instagram, compare la sua compagna Giulia Honegger, ritratta al mare con un pancione ormai evidente, con un cuoricino bianco. Un dettaglio piccolo quanto sufficiente a confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Per l’artista si tratta del terzo figlio: dopo Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni, nati dal matrimonio con l'imprenditrice ed ex moglie Chiara Ferragni, si apre ora una nuova fase personale, vissuta con un approccio decisamente più riservato.

Negli ultimi mesi, infatti, Fedez aveva progressivamente ridotto l’esposizione della sua sfera privata, scegliendo una comunicazione più misurata e focalizzata principalmente sulla musica. Anche la gravidanza era già stata anticipata da rumors, ma solo ora è arrivata una conferma diretta, seppur implicita, senza alcun annuncio diretto.