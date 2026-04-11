Si è conclusa con successo la missione Artemis II, segnando un momento storico nel ritorno dell’umanità verso la Luna. La capsula Orion è infatti ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a sud-ovest di San Diego, portando a termine una missione che arriva a 56 anni dallo storico volo dell’Apollo 8.

A bordo della capsula, rientrati sulla Terra senza problemi, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto regolarmente: i paracadute si sono aperti come previsto, rallentando la discesa della capsula fino all’impatto controllato con l’acqua.

Non è mancato però un piccolo imprevisto nelle operazioni successive all’ammaraggio. Gli astronauti, infatti, non sono stati immediatamente trasferiti sulla nave di recupero: a intervenire sono stati i gommoni incaricati di accompagnare la capsula, che hanno prestato assistenza diretta all’equipaggio.

La missione rappresenta un passo fondamentale del programma NASA per il ritorno stabile dell’uomo sulla Luna e, in prospettiva, per le future missioni verso Marte. Artemis II è stata infatti la prima missione con equipaggio del nuovo ciclo lunare, con un sorvolo orbitale della Luna senza allunaggio, ma con obiettivi cruciali di test per i sistemi di volo e di supporto umano.

A commentare con entusiasmo il successo della missione è stato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato: “Ci vediamo alla Casa Bianca, il prossimo passo è Marte”.

Un’affermazione che rilancia il dibattito sulle ambizioni spaziali americane, con lo sguardo sempre più rivolto oltre l’orbita lunare. Dopo Artemis II, infatti, il programma prevede nuove tappe, tra cui missioni con allunaggio e lo sviluppo di infrastrutture permanenti sulla superficie lunare, considerate fondamentali per preparare l’esplorazione umana del Pianeta Rosso.