Una straordinaria giornata, quella di ieri, venerdì 10 aprile 2026, all’insegna della cooperazione territoriale e della tutela ambientale, che ha visto protagonista il Golfo dell’Asinara. I Comuni costieri, uniti da un obiettivo comune, hanno dato vita a un’imponente operazione di pulizia delle coste, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva sia la chiave per la salvaguardia del patrimonio naturale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free, ha coinvolto circa 150 volontari. Il successo dell’operazione è stato reso possibile dal coordinamento dei referenti locali e territoriali: Stintino Maria Luisa Vallebella (referente locale e coordinatrice dell’evento), Porto Torres Maria Di Meglio e Grazia Maria Nieddu, Sorso Maria Grazia Pisanu, Sassari Fabrizio Caggiari, Serena Solinas e Roberto Manca, Castelsardo Renato Carta, Badesi Deborah Sanna.

A supporto della rete locale sono intervenuti anche referenti provenienti da tutta l’Isola: Andrea Pigato (referente regionale) con Maria Francesca Carone, Donatella Sanna (Osilo), Andrea Belmartino (Alghero), Maria Porcu (Bono), Gianpiero Carcangiu (referente provinciale OT e referente della Maddalena), Laura Crivelli (Aglientu), Paola Capulli (Santa Teresa), Greta Loria (Olbia), Ana Costantinescu (Golfo Aranci).

I volontari hanno raggiunto l’Asinara partendo da Stintino (molo di Fornelli) e da Porto Torres (Cala Reale). L’intervento ha permesso di ripulire un’ampia porzione del centro dell’isola, con la raccolta di circa 700 chilogrammi di plastica e detriti trasportati a riva dalle mareggiate invernali.

Un contributo speciale è arrivato da Alessandro Masala e Cormorano Marina, che hanno recuperato dal mare rifiuti storici, tra cui numerosi pneumatici.

L’Amministrazione Comunale di Stintino ha evidenziato l’importanza del supporto dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, grazie alla disponibilità del Presidente Gianluca Mureddu, del Direttore Vittorio Gazale e del Consiglio Direttivo, rappresentato dalla Sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella e da Ilaria Faedda, con il coordinamento di Stefania Pisanu e dei collaboratori Giammaria Deriu, Pietro Murgia e Giuseppe Voltatorni.

Fondamentale il patrocinio e il supporto dei Comuni di Porto Torres (Assessore Massimiliano Ledda), Castelsardo (Assessori Spezziga, Frasseto, Lorenzoni e i Consiglieri Pinna e Garrucciu), Badesi (Sindaco GianMario Mamia, Assessore Altea e il Capogruppo Stangoni), Sassari e Sorso.

Determinante il contributo degli operatori marittimi Delcomar/Ensemar, Alcor di Giuliana Bertolinis e Riccardo Marras, Ausonia di Angelo Benenati.

Preziosa la collaborazione della Dott.ssa Chen, Direttrice del Consorzio Operatori Turistici dell’Asinara, che ha messo a disposizione i fuoristrada Sealand, Wild Asinara Park, Sinuaria, Asinara 4x4 e Scopri Sardegna, insieme all’associazione Crama con A.gu.a.

La sicurezza è stata garantita dal Corpo Forestale (Isp. Sup. Molinu), dall’Arma dei Carabinieri (Compagnia di Porto Torres, Stazioni di Stintino e Asinara con la motovedetta CC Cortellesa), dalla Capitaneria di Porto Torres (Comandante Mirko Orrù e Davide Forleo al comando della motovedetta), dai Barracelli di Stintino (Comandante Depalmas) e dall’Associazione Ex Carabinieri (Gianni Serra).

"Vedere così tanti referenti e volontari uniti per la nostra Isola è il segno di una coscienza ambientale sempre più forte - conclude la Sindaca Rita Limbania Vallebella -. Un ringraziamento anche ad Alessandra Casula e Cristiana per l’accoglienza e alle guide ambientali per aver vigilato sul rispetto dell’ecosistema".