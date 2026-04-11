Prosegue il piano di miglioramento dell'aspetto della città di Valledoria da parte dell'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di garantire un ambiente sempre più accogliente e facilmente riconoscibile, sia per i cittadini che per i turisti che visitano la zona ogni anno.

Recentemente, l'Amministrazione ha realizzato un'importante opera di restyling della segnaletica stradale. I nuovi pannelli, caratterizzati da un design moderno e vivace, sono stati progettati per rappresentare l'identità visiva del progetto "Valledoria Turismo". Questa iniziativa non si limita all'aspetto estetico, ma mira anche a migliorare l'esperienza degli utenti, creando un collegamento diretto tra i cartelli fisici, il sito web ufficiale e l'app dedicata. Questa sinergia tra il mondo reale e quello virtuale è stata studiata per facilitare l'orientamento e rendere la scoperta delle attrattive locali un'esperienza più semplice e intuitiva.

Sulla strategia adottata interviene il sindaco di Valledoria, Marco Muretti: "Investire sulla segnaletica e sulla comunicazione coordinata significa dare valore al nostro patrimonio. Vogliamo che chiunque arrivi a Valledoria si senta guidato e benvenuto. 'Valledoria Turismo' non è solo un marchio, ma un sistema integrato che connette le nostre spiagge, i servizi e le infrastrutture digitali. Con questi interventi, rendiamo la narrazione del nostro territorio coerente e moderna, facilitando la vita ai cittadini e offrendo ai visitatori uno strumento immediato per scoprire ogni angolo della nostra splendida costa."

Gli interventi di potenziamento hanno interessato le aree cruciali del territorio, a partire dalle spiagge: ogni tratto di costa è ora distintivo grazie all'installazione di segnaletica personalizzata per l'accesso al mare, con design specificamente studiati per valorizzare ciascuna spiaggia.

Inoltre, sono state apportate migliorie alla viabilità generale e all'aspetto urbano, con un notevole aumento dei segnali stradali in tutto il territorio e la creazione di pannelli dedicati per le tre nuove rotatorie, al fine di favorire una circolazione più fluida e sicura. Contestualmente, si è puntato a potenziare i servizi turistici attraverso il potenziamento degli Info Point di San Pietro e del centro cittadino, diventati punti di riferimento per i visitatori di Valledoria.

Particolare attenzione è stata dedicata alla mobilità sostenibile: le fermate dello shuttle bus sono state rivisitate con una nuova grafica coordinata, concepita per agevolare il riconoscimento del trasporto pubblico e per integrarlo perfettamente con l'immagine turistica della città.