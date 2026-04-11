Ci troviamo di fronte a una possibile emergenza energetica, questa volta con effetti diretti sul trasporto aereo in Europa, dove gli aeroporti hanno infatti lanciato un allarme formale alle istituzioni europee: "le scorte di carburante per aerei stanno diminuendo rapidamente e, senza interventi immediati, nel giro di poche settimane i voli potrebbero subire pesanti riduzioni".

In una lettera inviata alla Commissione Europea, si evidenzia una situazione critica: “Le scorte stanno finendo”.

Il nodo principale riguarda il transito delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il commercio globale di petrolio e derivati. La sua instabilità sta mettendo sotto pressione l’intera catena di approvvigionamento del cherosene, carburante essenziale per il traffico aereo.

“Ancora tre settimane, poi gli aerei rischiano di restare a terra”, si legge nell’allarme diffuso dagli operatori aeroportuali. E nella comunicazione ufficiale si sottolinea: “Se il transito attraverso Hormuz non riprenderà in modo stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue”. Lo scenario, se confermato, potrebbe avere conseguenze rilevanti non solo sul turismo e sui viaggi, ma anche sul commercio e sulla mobilità interna ed esterna al continente.

Nel frattempo, il quadro economico internazionale contribuisce ad alimentare le preoccupazioni. Negli Stati Uniti si registra un nuovo aumento dell’inflazione, trainato anche dal caro energia, mentre la fiducia dei consumatori scende ai minimi storici, segnalando un clima di crescente incertezza.

In Italia, il ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin invita alla cautela sulle misure di contenimento dei prezzi dei carburanti: “Lo sconto costa un miliardo al mese, a fine aprile faremo una valutazione se i prezzi saranno ancora alti”.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Europa riuscirà a evitare una crisi che potrebbe riportare a terra migliaia di voli.