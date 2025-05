“Italia e Germania sono amiche di Israele. Proprio perché siamo amici di Israele non possiamo restare indifferenti a quello che accade a Gaza, dove la situazione è sempre più drammatica.” Con queste parole la premier Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha voluto sottolineare la posizione dell’Italia sul conflitto in Medio Oriente, ribadendo vicinanza a Israele ma anche preoccupazione per le condizioni nella Striscia.

“Ribadisco che in questo quadro non ci possano essere ambiguità nel chiarire che Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi – ha aggiunto la presidente del Consiglio – e non c’è un futuro per la presenza di Hamas nella Striscia o comunque nello Stato palestinese.”

Una dichiarazione che punta a rafforzare l’asse tra Roma e Berlino nella gestione della crisi e nella condanna dell’organizzazione terroristica di Hamas – riconosciuta come tale dall’Unione Europea – ma che, al tempo stesso, segnala la necessità di affrontare la situazione umanitaria in corso a Gaza.