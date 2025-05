Due escursionisti sono morti in due distinti incidenti avvenuti sul Resegone, in provincia di Lecco.

Il primo dramma si è consumato alle 12:30. La vittima è un 43enne originario della Bergamasca, precipitato per circa sessanta metri nel canalone Bobbio, sul versante di Brumano. L’uomo pare si trovasse in compagnia del suo cane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Como, con l’elicottero, e il soccorso alpino lecchese, ma per l’escursionista non c’era più nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori era già deceduto.

Poche ore dopo, alle 16:26, un secondo incidente ha funestato ancora il Resegone. Un 48enne di nazionalità ceca, in escursione insieme al figlio ventenne e a un amico 49enne, è precipitato in un canale nei pressi del rifugio Azzoni. Anche in questo caso, i soccorritori dell’Areu, provenienti da Sondrio, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illesi i due uomini che erano con lui.