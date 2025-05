Sfida decisiva per il Cagliari, che domenica ospita il Venezia nella gara che può valere la permanenza in Serie A. Lo sa bene Nicola: “È una partita – spiega – che ci può far raggiungere un obiettivo che vogliamo da undici mesi”. Il tecnico rossoblù ritrova Luperto e Mina, pronti per la “battaglia finale”, mentre dovrà rinunciare allo squalificato Pavoletti. Felici è in dubbio, ma dovrebbe rientrare tra i convocati.

“È una gara importante – prosegue Nicola – la vogliamo giocare al massimo della nostra attenzione, concentrandoci esclusivamente sul prepararla al meglio. Credo moltissimo nella forza di volontà, nessuno mi ha mai regalato nulla”. E lancia un messaggio ai tifosi: “Domani con noi scenderà in campo un intero popolo, dovremo esprimere il nostro massimo potenziale”.

Il Venezia di Eusebio Di Francesco arriva a Cagliari con un solo obiettivo: vincere. “Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente non facile – dichiara –. Troveremo una squadra determinata, che magari poteva pensare di essere già salva, ma ogni partita è complicata”.

“È sbagliato guardare la classifica – aggiunge –. Conosco bene i loro giocatori, qualcuno l’ho allenato. Sarà una partita combattuta, ci dobbiamo preparare alla battaglia”. Tutti disponibili per i lagunari, tranne Duncan, Svoboda e Condé. “Oristanio è cresciuto e ci potrebbe aiutare tantissimo. Yeboah? Magari si è tenuto il gol per la prossima”.