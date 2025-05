La Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore 48enne residente nel Cagliaritano, sospettato di estorsione verso un dirigente comunale.

Le indagini sono partite da una commessa pubblica non pagata per irregolarità contributive dell'impresa. Dopo minacce e pressioni per ottenere denaro, il dirigente ha versato una grossa somma per porre fine alle minacce, ma l'uomo avrebbe continuato a esigere l'intero importo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, le indagini hanno portato alla luce anche furti di carta in magazzini comunali, con l'implicazione dell'imprenditore. Il GIP ha ordinato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, considerando la gravità dei fatti e il rischio di recidiva.