Una Roma blindata si sta preparando ad accogliere le 156 delegazioni provenienti da tutto il mondo e i più di 250.000 fedeli attesi in piazza San Pietro per la cerimonia di insediamento del Papa Leone XIV.

Quella di oggi, domenica 18 maggio, sarà una giornata di massima allerta, con anche i rappresentanti delle confraternite che celebreranno il loro Giubileo. Tra le personalità attese vi sono il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la ministra della cultura russa Olga Liubimova, già presente a Roma per i funerali di Francesco.

Durante la giornata potrebbero svolgersi incontri bilaterali. Tra i rappresentanti italiani presenti all'insediamento saranno in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Papa offre la Santa Sede come sede per trattative di pace e Meloni esprime gratitudine.