Sono stati dodici i roghi registrati oggi sul territorio regionale, due dei quali hanno reso necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio è divampato nelle campagne di Ozieri, in località "Campo". Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ozieri e dal GAUF di Sassari, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base CFVA di Anela. Sul posto sono entrate in azione tre squadre dell’Agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Ozieri, Ardara e Nugheddu San Nicolò, insieme ai Barracelli, ai volontari e ai vigili del fuoco di Ozieri.

Un secondo fronte, ancora in corso, ha interessato l’agro di Sagama, nei pressi del Nuraghe Naratolu. Qui l’intervento è coordinato dalla Stazione forestale di Bosa, coadiuvata dall’elicottero partito dalla base CFVA di Bosa. A terra stanno operando due squadre Forestas dei cantieri di Tresnuraghes e Scano Montiferro e i Barracelli di Tinnura.