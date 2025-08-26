"Sono rimasta senza il mio unico mezzo di trasporto, fondamentale sia per accompagnare il mio bambino, che per i miei spostamenti lavorativi". Sono parole colme di disperazione quelle di Elisa Muscas, di Carbonia, la cui auto, una Yaris, è stata distrutta da un incendio alle 4 del mattino di domenica 24 agosto, mentre si trovava parcheggiata in via Romagna.

"L'incendio, come rilevato dalle prime indagini, era doloso - afferma Elisa ai microfoni di Sardegna Live -. Si è trattato di un grave atto vandalico che mi ha spaventato moltissimo, oltre a togliermi la mia autonomia".

Elisa ci comunica che ha sporto denuncia contro ignoti, "I Carabinieri della Compagnia di Carbonia stanno indagando e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona", dice con la voce ancora scossa.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, ha deciso di avviare una raccolta fondi su gofiundme, "con l’obiettivo di riuscire ad acquistare un’auto usata affidabile, che mi permetta di tornare alla normalità e alla mia totale indipendenza - specifica -. Ogni contributo, anche minimo, sarà prezioso per aiutarmi. Grazie di cuore a chiunque vorrà sostenermi o anche solo condividere questa iniziativa, il vostro aiuto rappresenta per me un grande segno di speranza".

Chi volesse aiutarla, può contribuire tramite il seguente link

https://www.gofundme.com/f/aiuto-per-incendio-doloso?attribution_id=sl%3A0f22fbcb-b647-490b-9879-84e32b228610&ts=1756133452479&utm_campaign=natman_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=facebook&fbclid=IwVERDUAMa0kxleHRuA2FlbQIxMQABHhVXjjEu2759h0j6jUpGrJ02TxXSnZOlV3s5xr5EBRlKjNYeFIhM7jCv0jMw_aem_99UnoqdaNzD1vhzRinbD2w

Oppure tramite bonifico bancario:

IBAN: IT08A0200843851000101144875

Intestato a: Elisa Muscas