I due giovani fratelli di Olbia, Giuseppe e Lorenzo Deiana, di 20 e 24 anni, sono ancora dispersi dopo essere scomparsi la vigilia di Pasqua mentre erano in mare al largo delle coste di Capo Figari a Golfo Aranci. La loro imbarcazione in vetroresina sembra svanita nel nella nulla mentre erano impegnati in una battuta di pesca sportiva. Nonostante i continui sforzi da parte della capitaneria di porto di Olbia, dei vigili del fuoco e di numerosi volontari di Golfo Aranci, fino a ora non ci sono notizie certe sul loro destino.

La madre dei due giovani, Simona Deiana, insieme alla fidanzata di uno di loro, ha lanciato appelli sui social per cercare di trovare informazioni utili. Molti volontari hanno partecipato alle ricerche utilizzando le proprie imbarcazioni e perlustrando la zona intorno a Capo Figari, mentre la Procura di Tempio e la Capitaneria di Porto di Olbia stanno considerando la possibilità che i due fratelli abbiano raggiunto a nuoto la costa dopo il presunto affondamento della barca.

Nonostante qualche ritrovamento di oggetti personali riconducibili a Giuseppe e Lorenzo, le speranze di trovarli vivi si stanno lentamente affievolendo dopo nove giorni di intensa ricerca. La famiglia ha deciso di farsi assistere legalmente durante questa difficile situazione. Le ricerche continueranno anche oggi nella speranza di fare luce su questa misteriosa scomparsa.