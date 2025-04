Non si fermano le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli olbiesi di 20 e 24 anni scomparsi da sabato sera nelle acque del Golfo di Olbia. I due giovani erano usciti in barca per una battuta di pesca e da allora non si hanno più notizie.

Le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina all’alba, con l’impiego di numerosi mezzi e personale specializzato. In azione tre sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari e due unità del Nucleo Elicotteri, mentre il Comando di Nuoro ha attivato due operatori del Nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), che stanno impiegando droni per il monitoraggio dell’area. A supporto delle operazioni anche un elicottero della base di Alghero-Fertilia.

Le ricerche si concentrano soprattutto nella zona di Capo Figari, dove ieri sono stati rinvenuti in mare un giubbotto salvagente, un paio di stivali e uno zainetto, riconosciuti dalla madre dei ragazzi come appartenenti ai due fratelli.

Sul posto operano anche mezzi navali della Polizia di Stato, in costante coordinamento con le altre forze impegnate nelle ricerche.

L’intera comunità di Olbia segue con apprensione gli sviluppi della vicenda, nella speranza che i due giovani possano essere ritrovati. IL VIDEO DELLE RICERCHE