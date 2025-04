L'inizio di questa settimana è caratterizzato da instabilità residua e piogge sparse, ma già da domani un'onda di calore dovuta all'anticiclone africano porterà cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere i 30 gradi. È quanto anticipa Antonio Sanò, fondatore del noto portale meteorologico www.iLMeteo.it.

"Oggi - afferma - un fronte temporalesco insidioso attraverserà il Paese, portando piogge soprattutto al Centrosud e nelle Isole Maggiori, anche con qualche locale grandinata: sarà l'ultimo sussulto prima di un cambiamento radicale". A partire da martedì 29, infatti, l'anticiclone africano inizierà a farsi sentire con decisione.

"Almeno fino al Ponte del Primo Maggio - continua Sanò - gran parte del Paese godrà di giornate soleggiate e asciutte". Le precipitazioni saranno limitate, con qualche isolato temporale relegato alle zone alpine e prealpine. Inoltre il termometro salirà rapidamente: previste punte massime tra i 27 e i 28°C, con la possibilità di sfiorare i 30°C in alcune zone del Centronord.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 28 aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio associata a rovesci o temporali isolati sul settore occidentale, con cumulati deboli o localmente modertati.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti orientali; con rinforzi nel Golfo dell'Asinara.

Mari: poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali e il Golfo dell'Asinara.

Previsioni per domani, martedì 29 aprile

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne associati a qualche debole e isolato piovasco.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Venti: deboli variabili con regime di brezza nelle ore centrali.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in generale aumento. I venti saranno in prevalenza deboli variabili o a regime di brezza. I mari saranno poco mossi.