Aggiornamento ore 12:30 - Sono due fratelli di Olbia i giovani dispersi nelle acque del Golfo di Olbia dopo un'uscita in barca per pescare. Giuseppe Deiana, 20 anni, e Lorenzo Deiana, di 24, non hanno fatto ritorno a casa dopo essere usciti di mattina per la pesca, generando preoccupazione tra i familiari che hanno subito informato le autorità.

Le ricerche da parte della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine sono in corso, concentrate principalmente nell'area di Capo Figari, dove sono stati rinvenuti alcuni oggetti della barca. Al momento, tuttavia, non ci sono ulteriori informazioni sui due ragazzi.

Erano usciti per una battuta di pesca nelle acque del Golfo di Olbia, ma da ieri sera di loro non si hanno più notizie. Due giovani di 24 e 20 anni, entrambi residenti a Olbia, risultano dispersi dopo essere partiti in mattinata a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo.

La segnalazione è arrivata nella tarda serata alla Sala operativa della Guardia Costiera, da parte dei familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto, che ha attivato le operazioni di ricerca mobilitando tutti i mezzi navali disponibili tra Olbia e Golfo Aranci, con il supporto di un elicottero decollato dalla base del Nucleo aereo della Guardia Costiera di Decimomannu.

Le ricerche si sono protratte nella notte senza esito e sono riprese all’alba, coinvolgendo un ampio tratto di mare tra il Golfo di Olbia, Golfo Aranci e l’Area Marina Protetta. Al momento, non si registrano segnalazioni utili al ritrovamento dei due ragazzi.