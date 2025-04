I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno identificato e denunciato un 28enne disoccupato di Sinnai, accusato di omissione di soccorso e di guida di un veicolo senza assicurazione.

L'incidente è avvenuto durante la serata di ieri, domenica 27 aprile in via Iglesias a Sinnai, dove il giovane avrebbe causato uno scontro frontale con un'altra auto guidata da un uomo di 48 anni di Settimo San Pietro. Dopo l'incidente, il 28enne avrebbe abbandonato l'auto e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso all'altro conducente, che è stato successivamente trasportato in ospedale per le ferite riportate.

I Carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno constatato l'assenza di assicurazione sul veicolo del responsabile, che è stato sequestrato. Grazie alle testimonianze raccolte e ai controlli effettuati, il conducente è stato rintracciato e denunciato all'Autorità Giudiziaria di Cagliari.

Questo intervento dimostra l'impegno costante dei Carabinieri nel far rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle strade e promuovere la legalità. Le indagini continueranno per fare chiarezza su tutti gli aspetti legati a questo caso.