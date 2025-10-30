Un minorenne è stato sorpreso dai Carabinieri mentre spacciava hashish ad alcuni coetanei nei pressi dell’ingresso di una scuola a Quartu. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga in ambito scolastico, coordinato dai militari della Stazione di Quartu Sant’Elena.

Alla vista dei Carabinieri, il giovane, già noto alle Forze di Polizia, ha tentato di fuggire e di sottrarsi al controllo, ma è stato immediatamente bloccato. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al sequestro di 7 grammi di hashish, 63 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e un coltello a serramanico di 17 centimetri.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, affidato ai genitori su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Cagliari, con l’obbligo di permanenza domiciliare.