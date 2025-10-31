È stato scoperto in possesso di un chilogrammo di hashish suddiviso i panetti, e marijuana, oltre a strumenti per la pesatura e distribuzione delle dosi, così i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel centro cittadino hanno bloccato un giovane pusher, nell'ambito di un'operazione per contrastare lo spaccio di droga, che coinvolge anche e soprattutto giovani e luoghi di ritrovo.

L'intervento, frutto di un'attività investigativa mirata, ha così impedito la diffusione di droga tra i giovani della zona, azione rientra nell'impegno costante dei Carabinieri nel monitorare le aree urbane più critiche.