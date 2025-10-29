Durante lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno fermato un automobilista che era alla guida della sua auto in evidente stato di alterazione, come parte dei loro servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale e alla lotta contro le droghe.



Dopo essere stato sottoposto all'alcoltest, il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,09 g/l, molto superiore al limite consentito dalla legge. Durante la successiva ispezione del veicolo, i militari hanno scoperto e sequestrato un involucro contenente circa 21,5 grammi di marijuana.



Di conseguenza, l'uomo è stato denunciato in libertà per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente e la patente di guida ritirata.



I Carabinieri ribadiscono l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali, sottolineando che guidare dopo aver consumato alcol o droghe rappresenta un grave pericolo per se stessi e per gli altri utenti della strada.