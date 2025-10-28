Un controllo di routine della Polizia di Stato di Sassari ha portato all’arresto di un uomo, pregiudicato, trovato in possesso di cocaina, marijuana e strumenti per il confezionamento mentre si trovava temporaneamente fuori dal carcere per permesso premio.

Fermato in via Paganini durante una pattuglia delle Volanti, l’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza in zona e si trovava senza documenti. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di circa 20 grammi di cocaina e dosi di marijuana nascoste negli indumenti. Successivamente, nella sua abitazione, la Polizia ha scoperto ulteriori sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione.

L’operazione conferma l’impegno costante delle Volanti nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza cittadina.