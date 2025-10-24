Una vivace mattinata all'insegna della curiosità e dell'entusiasmo ha coinvolto circa quarantacinque bambini della scuola dell'infanzia di Sarroch, dai tre ai cinque anni, che hanno visitato la Stazione dei Carabinieri locale per scoprire il mondo dell'Arma e i suoi valori.

Accolti calorosamente dal Comandante e dal personale, i piccoli, accompagnati dalle insegnanti, hanno esplorato la caserma, ammirando le autovetture, i motoveicoli, le unità cinofile e le uniformi operative dei Carabinieri.

I bambini sono rimasti affascinati quando un Carabiniere in Grande Uniforme Speciale ha spiegato loro i simboli e i colori dell'Arma, rispondendo con semplicità e simpatia alle loro curiose domande. L'entusiasmo è cresciuto durante la dimostrazione del motociclista dell'Arma, che ha mostrato ai bambini come funzionano i dispositivi di segnalazione e l'equipaggiamento usato durante le pattuglie, permettendo loro di salire in sella per qualche foto ricordo.

La mattinata si è conclusa con una simulazione di ricerca di sostanze stupefacenti da parte dell'unità cinofila antidroga, seguita con attenzione e divertimento dai bambini, che hanno applaudito entusiasti alla fine della dimostrazione. L'iniziativa, svolta in un'atmosfera serena e gioiosa, ha offerto ai partecipanti più giovani un'esperienza di educazione civica ludica, sensibilizzandoli sull'importanza della legalità e della fiducia nelle istituzioni come l'Arma dei Carabinieri.

Al termine della visita, i bambini hanno salutato i militari con un sorriso luminoso e un affettuoso "arrivederci", portando con sé il ricordo speciale di una giornata indimenticabile.