È stato fermato la notte scorsa mentre era in auto dai Carabinieri di Quartu Sant'Elena per un controllo, ma il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di perquisire sia lui che il veicolo, trovando un grammo di cocaina già diviso in dosi e 150 euro in contanti, presumibilmente guadagnati dalla vendita di droga.

Durante l'identificazione, l'uomo, un 44enne disoccupato e con precedenti penali, ha reagito in modo violento, minacciando e insultando i Carabinieri, ma grazie alla pronta e professionale risposta dei militari, la situazione è stata gestita senza nessun ferito.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio, ed è stato arrestato e portato in caserma per le procedure di routine. Successivamente è stato trasferito al carcere di Uta, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria.