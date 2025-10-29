Dopo un periodo di affiancamento, il Tenente Leonardo Di Blasi ha preso il comando della Guardia di Finanza di Arbatax, subentrando al Tenente Vincenzo Musone. Quest'ultimo, dopo cinque anni di intenso lavoro in Ogliastra, è stato trasferito come Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro.



Di Blasi, 57 anni e originario di Civitavecchia, si è arruolato nel Corpo nel 1991 e è stato promosso Ufficiale nel 2022. Ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, oltre a un master di secondo livello in Psicologia Giuridica e Criminologia. Nel 2017 è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.



Precedentemente, Di Blasi era al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, dove ricopriva il ruolo di Comandante della Sezione Antidroga e Antiriciclaggio.



Il Colonnello Giancarlo Sulsenti, Comandante Provinciale di Nuoro, ha ringraziato il Tenente Musone per il suo impegno e i risultati ottenuti nella tutela della legalità economica-finanziaria in un contesto territoriale complesso. Ha poi dato il benvenuto al Tenente Di Blasi nel nuovo incarico, augurandogli buon lavoro.