Intervento dei Vigili del Fuoco a La Maddalena per il crollo di un muro in pietra avvenuto in largo Salvatore Quasimodo. A provocare il cedimento sarebbero state le piogge persistenti degli ultimi giorni, che hanno compromesso la stabilità della struttura.

Per motivi di sicurezza si è resa necessaria la chiusura di via Zampiano e di una parte della piazza, con l’interdizione al traffico e al transito pedonale dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Locale e gli operai del settore tecnico del Comune, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza della zona, in attesa degli interventi di ripristino.