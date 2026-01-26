Non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva sull’uso delle protezioni personali previste dal Decreto Abodi – caschi e corpetti – per le pariglie e la corsa alla stalla della Sartiglia di Oristano, tradizionale giostra equestre in costume sardo che richiama migliaia di turisti in città.

Questa mattina la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si è riunita in Prefettura per esaminare gli aspetti legati allo svolgimento dell’evento. I lavori sono stati aggiornati a venerdì mattina per proseguire l’analisi e definire le determinazioni ufficiali in vista della manifestazione.

"Questa mattina – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – abbiamo presentato alla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il parere pro veritate richiesto dal comune allo studio legale Barberio-Porcu che rafforza la nostra convinzione sull'interpretazione del Decreto Abodi relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione dei cavalieri della Sartiglia". Il parere evidenzierebbe la possibilità di consentire lo svolgimento dell’evento senza l’obbligo di caschi e corpetti, rispettando gli abiti tradizionali e accogliendo le richieste dei cavalieri, che da settimane manifestano contrarietà all’imposizione dei dispositivi.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a garantire la sicurezza durante la Sartiglia, salvaguardando al contempo il valore storico, culturale e identitario della manifestazione.