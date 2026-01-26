Con oro e argento a quotazioni sempre più elevate, per San Valentino il regalo può diventare un’esperienza da vivere a tavola. Una cena romantica, anche in un ristorante stellato, può rivelarsi non solo gradita ma anche più accessibile di un gioiello. A segnalarlo è Michelin Italia, che sul proprio sito evidenzia come siano almeno una ventina le insegne premiate con la stella dalla Guida Michelin Italia 2026 a proporre menu con un prezzo inferiore agli 80 euro. In alcuni casi, inoltre, sono disponibili menu per la colazione di lavoro intorno ai 30 euro.

L’offerta attraversa tutta la Penisola, dal Nord al Sud, e comprende sia locali storici sia indirizzi meno noti. In Piemonte figurano Vintage 1997 a Torino, Il Patio a Pollone e Zappatori a Pinerolo. In Lombardia rientrano nella lista Abba a Milano, l’Osteria degli Assonica a Sorisole e Lanterna Verde a Villa di Chiavenna. In Friuli Venezia Giulia è segnalata la Trattoria al Cacciatore – La Subida di Cormons.

Scendendo verso il Centro, in Emilia Romagna si distinguono Osteria del Viandante a Rubiera, Cavallino a Maranello, Abocar Due Cucine a Rimini e Trattoria da Amerigo a Savigno. Nelle Marche compaiono Il Tiglio a Montemonaco e Casa Bertini a Recanati, mentre nel Lazio l’indirizzo è Materia Prima a Pontinia.

Al Sud l’elenco include, in Campania, Oasis.Sapori Antichi a Vallesaccarda, Maeba Restaurant ad Ariano Irpino e Il Papavero a Eboli; in Abruzzo Al Metrò a San Salvo Marina e Zunica 1880 a Sant’Omero; in Sicilia Crocifisso a Noto.

Intanto la Guida Michelin Italia si arricchisce di nuovi ingressi: da gennaio sono dieci i ristoranti entrati nel circuito. In autunno si saprà se saranno riconosciuti come Bib Gourmand, menzione o stellati. Tra i nuovi nomi figurano I Mori a Concesio, Osteria Erbaluce a Cesenatico, Barlèsh a Montevarchi, Dabbanna a Modica, Castel Flavon a Haselburg, Badalamenti Cucina e Bottega e Cr21 a Palermo, Cinque Foglie a Battipaglia, Peculiare Restaurant ad Aversa e Terracotta a Belluno.