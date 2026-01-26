Fine settimana di controlli intensificati da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Sassari, impegnati in una serie di servizi mirati sul territorio per rafforzare la sicurezza e il rispetto delle regole, sia nei centri abitati sia lungo la rete stradale.

L’attività operativa ha portato all’arresto di tre persone. In un caso si tratta di un soggetto destinatario di una condanna definitiva a tre anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli altri due arresti hanno riguardato altrettanti uomini ritenuti responsabili del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi in un episodio ai danni dei genitori e, nell’altro caso, nei confronti dell’ex compagna.

Nel corso dei controlli sono state inoltre denunciate cinque persone. Tra queste, un uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di coltello di genere proibito, detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e guida senza la prevista copertura assicurativa. Fermato mentre era alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, di un fucile sovrapposto calibro 12, di 32 cartucce dello stesso calibro e di un coltello a serramanico con lama di 16 centimetri. I successivi accertamenti nell’abitazione hanno evidenziato la scadenza del porto d’armi, con il conseguente sequestro amministrativo di una pistola semiautomatica calibro 6.35, di due fucili calibro 12, di una doppietta e di 121 munizioni.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I controlli hanno consentito di accertare quattro violazioni per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro di cinque patenti e il sequestro di tre veicoli. In totale sono state elevate 22 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: le responsabilità degli indagati saranno accertate solo con sentenza definitiva.