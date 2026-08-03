I controlli straordinari da parte dei Carabinieri a Santa Teresa Gallura proseguono: negli ultimi giorni i militari del Comando provinciale di Sassari, con il supporto del 10° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Olbia, hanno effettuato un articolato servizio di controllo del territorio nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati.

L’operazione è stata predisposta per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti che, durante la stagione estiva, affollano il comune gallurese. I controlli hanno interessato le principali arterie cittadine, sia nelle ore diurne sia durante la notte, con particolare attenzione alla circolazione stradale e alla prevenzione dei comportamenti illeciti.

Particolare vigilanza è stata riservata ai parcheggi dei principali litorali, dove i Carabinieri hanno intensificato i controlli per prevenire i furti sulle auto, un fenomeno che tende ad aumentare nei mesi estivi. Analoghe verifiche sono state eseguite anche nelle vicinanze delle principali strutture ricettive, con l’obiettivo di contrastare eventuali furti ai danni di hotel, locali e attività turistiche.

Durante l’operazione, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania i titolari di due esercizi commerciali per presunte violazioni legate al disturbo della quiete pubblica, dovute alla diffusione di musica ad alto volume.

Un’altra denuncia ha riguardato un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza e di detenzione di sostanze stupefacenti, trovate suddivise in dosi ritenute destinate all’attività di spaccio.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che analoghi servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane e interesseranno l’intero territorio comunale di Santa Teresa Gallura per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire una presenza costante, rafforzare la percezione di sicurezza e assicurare un’estate serena a residenti e visitatori.